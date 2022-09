Julie Snyder et Katherine Levac réunies lors d'un événement spécial

Le bleu va à merveille à Julie Snyder. Et peut-on parler de la crinière de feu de Katherine Levac? Ses cheveux sont plus longs que jamais! Elles sont magnifiques.

On retrouvera Julie Snyder à la barre de l'émission La semaine des 4 Julie du lundi au jeudi à 21h sur Noovo et Noovo.ca. C'est la quatrième saison de ce talk-show ultra divertissant. L'animatrice sera entourée d’anciens et de nouveaux collaborateurs, dont Michèle Richard, Jean-Luc Mongrain, Preach et Martin Vachon.

De son côté, Katherine Levac brille dans Complètement Lycée et reviendra à l'animation de la prochaine saison de L'amour est dans le pré.