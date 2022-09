Benjamin Gratton décroche un rôle dans une série attendue cet automne

Depuis que les dernières minutes de District 31 ont été diffusées, on a hâte de découvrir l’émission qui remplacera la populaire série télévisée. C'est bientôt STAT qui nous captivera au quotidien, et on a enfin eu droit à quelques images!

C’est sur les réseaux sociaux qu’une vidéo a été dévoilée, présentant TOUT le personnel à l’urgence! On peut y apercevoir Suzanne Clément, Ludivine Reding, Geneviève Schmidt et Patrick Labbé en action.

Stéphane Rousseau, Normand D’Amour, Virginie Ranger-Beauregard, Isabelle Blais et Jean-Nicolas Verreault feront aussi partie de la distribution de feu, entre autres!

En savoir plus.