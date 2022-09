Entre deux draps, saison 3: un acteur bien connu se joint à la distribution!

En plus de l'arrivée de Christian Bégin, on retrouvera Pier-Luc Funk, Virginie Ranger-Beauregard, Guillaume Girard, Karine Gonthier-Hyndman, François Papineau, Bénédicte Décary, Matthieu Pepper, Fayolle Jean Jr., Simon Pigeon, Antoine Pilon, Florence Pilotte, Martin Drainville et Micheline Bernard qui reprennent tous leur rôle respectif dans Entre deux draps, saison 3.

Dans le premier épisode, présenté ce soir dès 19h30, les personnages réaliseront qu'ils n'ont pas tous le même rapport à l'intimité.

De plus, deux des couples nous entraîneront dans leur chambre... dans un tout-inclus dans le Sud!