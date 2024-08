Diane Dufresne sera célébrée en grand!

La chanteuse est la première artiste québécoise a avoir réussi à remplir le Stade et, 40 ans plus tard, elle demeure la seule à l'avoir fait.

Dans un communiqué émis aux médias, Diane Dufresne se souvient de cette soirée haute en couleur:

«C'est une des plus belles choses que j'ai vues dans ma vie; quand je suis entrée dans le Stade et que j'ai vu que tout le monde était vêtu de rose, il y avait une sorte de magie, une joie dans tout le Stade. On voulait tous le réussir ensemble ce show-là.»

Pour la petite histoire, les 55 000 personnes qui ont assisté au spectacle Magie Rose avaient payé leur billet 10$. Diane Dufresne a porté plusieurs robes roses pendant le concert, dont une qui avait une traîne de 200 pieds. On comptait 120 haut-parleurs, totalisant 120 000 watts de son, et 10 caméras ont capté le spectacle.

Curieux? Vous pouvez voir le concert intégral dans la vidéo ci-dessous: