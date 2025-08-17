Après l'annulation de son émission, Geneviève Pettersen fait une mise au point sur son avenir à la radio

Début du contenu principal.
Avec la rentrée qui approche, les rumeurs vont bon train dans le milieu radiophonique québécois! Plusieurs se demandent quelles émissions seront reconduites et lesquelles disparaîtront de la grille horaire. Parmi les noms au cœur des discussions: celui de Geneviève Pettersen!
Un article publié dans La Presse par Étienne Paré a confirmé que l’émission qu’elle animait sur les ondes du 98,5 FM ne sera pas de retour cet automne. Une nouvelle qui a rapidement alimenté les spéculations sur son avenir au sein de Cogeco Média.
Selon l’article, l’équipe de Cogeco serait actuellement en discussion avec l’animatrice montréalaise. Cette incertitude n’a pas manqué de susciter de nombreuses réactions, plusieurs auditeurs ayant directement contacté Geneviève Pettersen pour prendre de ses nouvelles et savoir si elle serait de retour derrière le micro.
Face à l’avalanche de questions, l’animatrice a pris la parole sur ses réseaux sociaux afin de clarifier la situation, tout en restant transparente avec ses abonnés:
« Plusieurs personnes me demandent si elles pourront m’entendre à la radio cet automne. Vous savez que j’ai toujours été authentique avec vous. Aujourd’hui, je dois vous dire la vérité: je l’ignore. Je suis triste et déçue de ne pas pouvoir vous donner une réponse claire. Je ne sais toujours pas si nous aurons un prochain rendez-vous à l’automne. Mais une chose est certaine: on continue à développer notre belle relation ici. Merci de votre confiance et de votre présence. Vos mots me portent plus que vous ne l’imaginez. », dévoile-t-elle sur Instagram.
Elle ajoute ne pas savoir ce que l’automne lui réserve, mais assure vouloir demeurer présente auprès de son public en ligne.
Cette sortie publique a provoqué plusieurs réactions dans le milieu. Des personnalités ont tenu à lui témoigner leur appui, notamment Patricia Paquin, qui connaît bien la situation. Rappelons qu’elle avait elle-même perdu son micro l’an dernier, alors qu’elle animait Les filles du lunch avec Marie-Ève Janvier. Son créneau avait été confié par la suite à Maripier Morin.
Pour l’instant, rien n’est confirmé concernant l’avenir radiophonique de Geneviève. Une chose demeure certaine: elle continue de rallier sa communauté, qui reste fidèle et mobilisée à ses côtés!