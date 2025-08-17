Après l'annulation de son émission, Geneviève Pettersen fait une mise au point sur son avenir à la radio

Selon l’article, l’équipe de Cogeco serait actuellement en discussion avec l’animatrice montréalaise. Cette incertitude n’a pas manqué de susciter de nombreuses réactions, plusieurs auditeurs ayant directement contacté Geneviève Pettersen pour prendre de ses nouvelles et savoir si elle serait de retour derrière le micro.

Face à l’avalanche de questions, l’animatrice a pris la parole sur ses réseaux sociaux afin de clarifier la situation, tout en restant transparente avec ses abonnés:

« Plusieurs personnes me demandent si elles pourront m’entendre à la radio cet automne. Vous savez que j’ai toujours été authentique avec vous. Aujourd’hui, je dois vous dire la vérité: je l’ignore. Je suis triste et déçue de ne pas pouvoir vous donner une réponse claire. Je ne sais toujours pas si nous aurons un prochain rendez-vous à l’automne. Mais une chose est certaine: on continue à développer notre belle relation ici. Merci de votre confiance et de votre présence. Vos mots me portent plus que vous ne l’imaginez. », dévoile-t-elle sur Instagram.

Elle ajoute ne pas savoir ce que l’automne lui réserve, mais assure vouloir demeurer présente auprès de son public en ligne.