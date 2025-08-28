Denis Talbot a de quoi être fier de son fils

Début du contenu principal.
Denis Talbot rayonne de fierté pour son fils, qui a décroché cinq médailles aux Jeux du Canada 2025 à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador.
Il a partagé cette belle nouvelle lors de sa plus récente chronique techno sur les ondes d’Énergie.
Dans un extrait vidéo à voir ici, Denis Talbot raconte avec fierté que les Jeux du Canada sont une occasion unique où les meilleurs athlètes du pays se rassemblent pour viser les plus grands honneurs.
Son fils Samuel s’est brillamment illustré en plongeon, remportant cinq médailles. Le fier papa souligne d’ailleurs que l’une des plus marquantes, une médaille d’argent, s’est jouée à seulement 0,5 point d’écart!
Samuel fait même partie de l’équipe canadienne de plongeon, qui sait, peut-être le verra-t-on représenter fièrement le pays aux prochains Jeux olympiques!
Vous pouvez écouter le segment complet, juste ici!
