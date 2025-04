Découvrez TOUS les collaborateurs de Sucré Salé cet été

Cette année, on retrouvera Bryan Audet qui explorera la musique country, Simon Boulerice qui nous amènera dans les coulisses de spectacles, Chloée Deblois qui s’improvisera groupie pour rencontrer des artistes, Varda Étienne avec sa touche flamboyante, Émilie Fournier pour une virée culturelle, José Gaudet et ses confidences de garage, Guillaume Lambert qui revisitera des lieux cultes, Eugénie Lépine-Blondeau en balade tandem, Dave Morissette avec ses rencontres sportives, Carmen Sylvestre et ses segments plus surprenants, Guylaine Tremblay avec ses blind dates culturelles, et Stéphanie Villeneuve qui explorera les passions méconnues des artistes.