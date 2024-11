Deborah est en couple avec cet autre participant de Survivor Québec

L’heureux élu n’est autre que Sylvain, un autre participant de la saison 1 de Survivor Québec! Les fans les plus attentifs ont rapidement remarqué leur complicité à travers les stories et publications Instagram du couple. Entre les selfies complices et les déclarations de «Je t'aime», il ne fait aucun doute que Deborah et Sylvain sont fous l’un de l’autre.

Leurs aventures ensemble, cette fois loin des défis de survie, semblent les combler de bonheur, et on ne peut que se réjouir pour eux. C’est beau de voir un amour naître après une telle aventure, où ils ont sans doute appris à se connaître dans des conditions intenses et inhabituelles.