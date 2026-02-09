Debbie Lynch-White livre de nouvelles confidences sur son couple ouvert

Début du contenu principal.
Debbie Lynch-White a confié, au moment de son divorce, qu’elle vivait alors dans un couple ouvert.
De passage à l’émission Au-delà du sexe, animée par Rose-Aimée Automne T. Morin et Jonathan Roberge, la comédienne s’est ouverte sur les préjugés entourant ce type de relation.
Dans l’extrait publié sur les médias sociaux, Debbie Lynch-White explique aux deux animateurs que le couple ouvert lui a permis de faire un important cheminement personnel, notamment en ce qui concerne la jalousie.
«Je veux dire, moi, j'ai déconstruit beaucoup de choses par rapport à... être en relation et ce que ça veut dire. C'est quoi les paramètres qu'on nous impose un peu. C'est quoi notre rapport à la jalousie. Les colères dans lesquelles on se permet d'aller dans la monogamie au nom de la jalousie.»
Debbie Lynch-White était à la barre de la série Amour libre, qui explorait le couple dans toute sa diversité. L’émission proposait une réflexion sur les différentes façons de vivre une relation, peu importe l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, en ouvrant la porte à de multiples modèles amoureux.
