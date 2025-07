David Thibault nous présente sa nouvelle amoureuse qui est aussi chanteuse!

Il s’agit de Mélissa Létourneau, chanteuse elle aussi!

«Ça fait huit mois qu'on est ensemble. On fait d'ailleurs de la musique aussi ensemble. On partage des reprises de chanson sur TikTok et on donne également des spectacles», nous confie le couple lors de la soirée.

Les amoureux travaillent d’ailleurs sur un tout nouveau projet de scène qui fait déjà beaucoup jaser: un spectacle imaginant une rencontre musicale entre Elvis Presley et Céline Dion, leurs deux idoles respectives. Une idée originale qui marie deux univers puissants et qui promet un moment de scène unique!

Le projet est en préparation depuis plusieurs mois et suscite déjà l’intérêt des fans des chanteurs! En attendant d’en découvrir plus, on peut suivre le duo sur les réseaux sociaux, où leur complicité et leur talent font déjà vibrer bien des cœurs.