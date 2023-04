David Laflèche foule les planches en compagnie de cet ami musicien connu

David Laflèche s'est ouvert sur la fin de sa relation avec Marie-Mai dans le balado de Jason Bajada, Bajada Dialogues.

Il a expliqué que «le monde des rumeurs, ça va vite». Donc, pour communiquer la fin de leur relation médiatisée, Marie-Mai et lui ont donné les faits... et «c'était ça». De cette façon, en utilisant le moyen le plus simple de communiquer la nouvelle, ils ont tenté d’éviter que les gens spéculent.

En savoir plus.

Vous aimerez aussi: