David Laflèche fait de rares confidences sur sa rupture avec Marie-Mai

Étant âgé de 51 ans, il trouve que son âge est un avantage dans son rôle de père. Ça lui permet de ralentir et de profiter de chaque moment avec sa fille.

C’est tellement beau de l’entendre parler de sa relation privilégiée avec sa petite puce.

Vous avez peut-être remarqué que David est moins présent sur différents plateaux de télé. Le musicien a avoué qu’il a beaucoup ralenti pour être présent pour sa fille.

Le musicien s’est aussi ouvert sur l’origine du nom de sa fille. Le père de David était le plus jeune d’une famille de 5 enfants et sa plus grande sœur avec 18 ans de plus que lui. Elle s’appelait Gisèle et c’était une star dans les années 50, Gisele MacKenzie.