Marie-Mai et David Laflèche se séparent.

« Dave et moi, on a eu toute une aventure ensemble.

Des années d’apprentissage, de musique, de bohneur, de passion et de parentalité.

Une belle brochette de choses inoubliables!

Des années qui nous uniront pour le restant de notre vie.

Un lien qui ne s’efface jamais.

Une amitié qui va bien au-delà de notre couple.



Parfois, on doit apprendre à reconnaître quand quelque chose ne fonctionne plus et faire place à de nouvelles dynamiques pour le bien de tous, mais surtout pour celui de notre fille.



C’est dans cette optique que, depuis un moment, nous avons mis fin à notre relation amoureuse et entrevoyons l’avenir en tant qu’alliers l’un pour l’autre.

Juste ça, ça nous donne le sourire aux lèvres.



Quelqu’un a déjà dit que quand on ne réussit pas à sauver son union, on se doit au moins d’essayer de réussir sa séparation.

Nous sommes donc sur la bonne voie et sereins surtout!



Maintenant, on regarde vers l’avant et on vit pour le meilleur.🤍 »