David Bernard et sa femme se disent oui… pour une troisième fois, en Italie

Pour le couple, le mariage s’est rapidement imposé comme une évidence. Après quelques années ensemble, David et Anne-Marie planifient une grande cérémonie: 135 invités, des faire-part envoyés, des préparatifs bien entamés. Mais la pandémie vient bouleverser leurs plans!

En mai 2021, alors que les mesures sanitaires sont toujours en vigueur, ils choisissent malgré tout de se dire oui une première fois. La cérémonie se déroule sur les berges d’un lac, au chalet familial, le jour du 40e anniversaire d’Anne-Marie. Ils ne sont que cinq: les parents d’Anne-Marie, David, sa fille Eva… et beaucoup d’émotion!

« Jamais deux sans trois », dit le dicton. Pour souligner leurs dix ans d’amour et leur cinquième anniversaire de mariage, David et Anne-Marie choisissent de renouveler leurs vœux dans ce qu’ils décrivent comme l’endroit le plus romantique au monde: l’Italie.

Le voyage débute à Rome, où le couple explore les grands classiques: le Colisée, la fontaine de Trevi, tout en prenant le temps de flâner, de manger des gelatos sur de petites terrasses et de se perdre dans les ruelles. Direction ensuite Florence pour deux jours, avant de conclure le périple à Venice.

Quelques semaines plus tard, le couple célèbre une deuxième union, cette fois entouré d’une vingtaine de proches. Une autre cérémonie intime, marquée elle aussi par les larmes et la sincérité.