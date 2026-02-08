David Bernard et sa femme se disent oui… pour une troisième fois, en Italie

Début du contenu principal.
Auteur et conférencier reconnu pour ses réflexions sur la vie amoureuse, David Bernard explore depuis plus de 20 ans les dynamiques du couple. Dans son plus récent ouvrage, Heureux à deux, il partage sa vision d’un amour durable, construit dans le temps.
Ces réflexions prennent aujourd’hui une résonance toute particulière puisque David Bernard revient tout juste d’Italie, où il a renouvelé ses vœux de mariage avec sa conjointe Anne-Marie… pour une troisième fois!
Pour le couple, le mariage s’est rapidement imposé comme une évidence. Après quelques années ensemble, David et Anne-Marie planifient une grande cérémonie: 135 invités, des faire-part envoyés, des préparatifs bien entamés. Mais la pandémie vient bouleverser leurs plans!
En mai 2021, alors que les mesures sanitaires sont toujours en vigueur, ils choisissent malgré tout de se dire oui une première fois. La cérémonie se déroule sur les berges d’un lac, au chalet familial, le jour du 40e anniversaire d’Anne-Marie. Ils ne sont que cinq: les parents d’Anne-Marie, David, sa fille Eva… et beaucoup d’émotion!
« Jamais deux sans trois », dit le dicton. Pour souligner leurs dix ans d’amour et leur cinquième anniversaire de mariage, David et Anne-Marie choisissent de renouveler leurs vœux dans ce qu’ils décrivent comme l’endroit le plus romantique au monde: l’Italie.
Le voyage débute à Rome, où le couple explore les grands classiques: le Colisée, la fontaine de Trevi, tout en prenant le temps de flâner, de manger des gelatos sur de petites terrasses et de se perdre dans les ruelles. Direction ensuite Florence pour deux jours, avant de conclure le périple à Venice.
Quelques semaines plus tard, le couple célèbre une deuxième union, cette fois entouré d’une vingtaine de proches. Une autre cérémonie intime, marquée elle aussi par les larmes et la sincérité.
À Venise, le décor semble tout droit sorti d’un film romantique. Canaux, gondoles, terrasses charmantes: tout contribue à créer une atmosphère hors du temps. C’est dans une petite église, à quelques pas de leur hôtel, que David et Anne-Marie choisissent de renouveler leurs vœux.
Pas de prêtre. Pas de cérémonie officielle. Simplement eux deux, assis sur un banc, à se regarder dans les yeux et à se promettre de s’aimer encore… cinq ans.
Pour l’auteur, cette troisième union symbolise une vision bien ancrée du couple: l’amour ne repose pas uniquement sur la passion, mais sur un travail quotidien, une attention constante à l’autre. Un message qui rejoint parfaitement les thèmes qu’il aborde dans ses conférences et ses écrits!
Si la fille de David, Eva, était présente lors des deux premières cérémonies, elle n’a pas accompagné le couple en Italie. Une absence ressentie, mais adoucie par un appel FaceTime passé au bord d’un canal vénitien. Triste de ne pas être du voyage, Eva s’est néanmoins réjouie de voir son père et Anne-Marie si heureux.
Vous aimerez aussi: