Dave Morissette lève le voile sur son salaire chez les Canadiens

Dans l’extrait, Dave Morissette partage une anecdote plutôt cocasse : lorsqu’il est allé récupérer son deuxième chèque de paie, il a fait une petite erreur… avec de grandes conséquences.

«Le deuxième chèque de paye, c'est dans le casier. Sûrement qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça. Mais c'est dans mon casier. Je prends mon chèque de paye. J'ouvre ça. J'ai hâte en tab**** deux semaines plus tard. Je regarde ça. Je prends le téléphone dans le vestiaire. 50 000. Deux semaines. Je ne sais pas ce qui est arrivé. 50 000. C'est malade. Je n'ai pas fait le calcul. Un moment donné, j'entends un gars qui crie en arrière. “Who the fuck took my paycheck?” Puis c'était Dave Manson. J'ai pris son chèque de paye. Morissette Manson. Je m'étais juste trompé d'un casier. C'était son chèque.»

