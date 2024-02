Dany Turcotte redeviendra fou du roi à Tout le monde en parle!

Trois ans après avoir quitté Tout le monde en parle, Dany Turcotte reprendra son rôle de fou du roi!

Ce sera pour un soir seulement et pour une occasion très spéciale: les 20 ans de Tout le monde en parle!

Cette émission à grand déploiement a été enregistrée le 15 janvier dernier et promet de nous en faire voir de toutes les couleurs. En plus de nous offrir de nombreux souvenirs, Guy A. Lepage et Dany Turcotte recevront une foule d'invités qui ont marqué l'histoire du talk-show.