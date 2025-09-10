Passer au contenu principal
Daniel Corbin devient la cible de Marie-Claude Savard, Jean-Philippe Perras et Marie-Lyne Joncas

Julie Snyder était de retour à l’animation de son émission Chaque seconde compte pour une deuxième saison.

Pour la première fois dans l’histoire du jeu, elle a accueilli des personnalités bien connues du public: Jean-Philippe Perras, Marie-Lyne Joncas, Daniel Corbin et Marie-Claude Savard.

Dans le concept du jeu, à mi-parcours, les candidats doivent éliminer un joueur. Cette fois, la performance de Daniel Corbin n’a pas convaincu ses coéquipiers, qui ont décidé unanimement de l’éliminer.

Marie-Claude Savard a justifié son choix en expliquant qu’elle avait une belle dynamique avec Marie-Lyne et que Jean-Philippe Perras était très utile à l’équipe.

De son côté, Jean-Philippe a avoué que sa décision relevait surtout d’une question de survie: «Il fallait vraiment que je sauve ma peau. J’ai énormément de respect pour Dan, pour la personne qu’il est et toutes ses connaissances, mais j’ai voté pour qu’il parte.»

Marie-Lyne Joncas a porté le coup final en éliminant le populaire designer :
«Mon collègue de travail… ç’aurait été plate de voter pour lui… donc, j’ai voté pour Daniel.»

Dès la semaine prochaine, Chaque seconde compte sera de retour dans sa formule régulière, le mercredi à 20h. Quatre inconnus devront alors unir leurs forces pour répondre aux questions le plus rapidement possible.

