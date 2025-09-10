Daniel Corbin devient la cible de Marie-Claude Savard, Jean-Philippe Perras et Marie-Lyne Joncas

Dans le concept du jeu, à mi-parcours, les candidats doivent éliminer un joueur. Cette fois, la performance de Daniel Corbin n’a pas convaincu ses coéquipiers, qui ont décidé unanimement de l’éliminer.

Marie-Claude Savard a justifié son choix en expliquant qu’elle avait une belle dynamique avec Marie-Lyne et que Jean-Philippe Perras était très utile à l’équipe.

De son côté, Jean-Philippe a avoué que sa décision relevait surtout d’une question de survie: «Il fallait vraiment que je sauve ma peau. J’ai énormément de respect pour Dan, pour la personne qu’il est et toutes ses connaissances, mais j’ai voté pour qu’il parte.»