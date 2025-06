Ce couple de L'amour est dans le pré dévoile le sexe du bébé à l'aide d'un tracteur

Kim et Marc-Étienne, l'un des couples chouchous de la saison 12 de L'amour est dans le pré, auront bientôt un premier enfant ensemble.

La belle brunette a annoncé sa grossesse plus tôt cette année. Les tourtereaux, qui ont eu un coup de foudre grâce à la téléréalité agricole, habitent ensemble depuis déjà un moment, et ont emménagé dans leur nouvelle saison au cours des derniers mois. Maintenant, Kim et Marc-Étienne s'apprêtent à agrandir la famille!

Et ils ont choisi d'annoncer le sexe du bébé à naître de façon fort originale...