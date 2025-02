Voici nos prédictions pour les futurs couples de L’amour est dans le pré

Joshua est l’agriculteur de cette saison dont les prétendantes ont le plus de difficultés à comprendre et à saisir. Il a lui-même avoué qu’il ne voulait pas faire de faux espoirs aux filles et qu’il voulait vraiment apprendre à les connaître.

Toutefois, on a remarqué qu'il y avait beaucoup plus de chimie entre lui et Emmanuelle. Sans oublier Maude qui semble beaucoup l’intéresser malgré leur écart d’âge.

Juliane ne semble pas avoir éveillé quelque chose avec Joshua. Elle l’a remarqué lorsque les filles lui ont posé des questions en rafale.

Qui Joshua va choisir selon nous? Emmanuelle ou Maude!