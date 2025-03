William Cloutier et sa blonde avaient de quoi célébrer

C'est donc avec enthousiasme que Sara a fait l'annonce via ses réseaux sociaux que l'opus de son chéri allait être disponible à partir de minuit et qu'ils allaient attendre cette heure pour l'écouter en temps réel. La fierté dans ses yeux était belle à voir.

De son côté, William aussi a partagé une vidéo dans laquelle il explique pourquoi il a décidé d'appeler son album L'amour. C'est tout simplement parce qu'il a été fait pour son public, avec son public avec la participation de merveilleux collaborateurs comme Laurence Nerbonne, Rafaëlle Roy, Claude Bégin, Zach Chico et King Melrose. L'artiste avait les yeux remplis d'eau d'enfin pouvoir annoncer cette grande nouvelle et on imagine à quel point ça doit être émouvant comme moment.

L'album L'amour est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et on lui souhaite un grand succès!

