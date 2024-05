Justice: Francisco Randez accusé de voies de fait envers une femme

Celui qu'on a entre autres vu dans Cheval-Serpent, 5e rang et plus récemment dans Avant le crash a plaidé non coupable.

La date du procès de Francisco Randez a été fixée au 16 octobre prochain.

Rappelons que l'homme de 46 ans, en plus d'être comédien, est animateur et chroniqueur à Rythme FM et au 98,5 FM à Montréal.