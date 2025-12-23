Après des mois d’incertitude, Cœur de pirate obtient enfin des réponses

Après plusieurs mois d’inquiétude et d’incertitude, Béatrice Martin a finalement reçu un diagnostic qui permet de mieux comprendre les problèmes de santé qu’elle traverse depuis quelque temps.

Dans une vidéo publiée sur son compte TikTok, la chanteuse également présidente de la maison de disques Bravo est revenue avec franchise sur cette période éprouvante, marquée par une série de symptômes inquiétants et de nombreuses démarches médicales.