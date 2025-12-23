Après des mois d’incertitude, Cœur de pirate obtient enfin des réponses

Début du contenu principal.
Après plusieurs mois d’inquiétude et d’incertitude, Béatrice Martin a finalement reçu un diagnostic qui permet de mieux comprendre les problèmes de santé qu’elle traverse depuis quelque temps.
Dans une vidéo publiée sur son compte TikTok, la chanteuse également présidente de la maison de disques Bravo est revenue avec franchise sur cette période éprouvante, marquée par une série de symptômes inquiétants et de nombreuses démarches médicales.
L’interprète de Comme des enfants explique que tout a commencé à l’été 2024, alors qu’elle a subi une perte auditive soudaine. Malgré une batterie de tests qui semblaient rassurants au départ, son état ne s’est pas amélioré. Au contraire, de nouveaux symptômes sont apparus, notamment de la fièvre et des troubles digestifs, ce qui a accentué son anxiété.
Lors d’un passage à l’urgence, les médecins lui ont d’abord diagnostiqué une péricardite, soit une inflammation entourant le cœur. S’en sont suivies plusieurs consultations auprès de spécialistes, sans réponse claire immédiate.
Ce n’est que tout récemment qu’un médecin a pu poser un diagnostic plus précis: un syndrome auto-inflammatoire non différentiel, une maladie auto-immune qui perturbe le système immunitaire. Une annonce accueillie avec un certain soulagement par l’artiste, qui précise qu’un traitement existe et qu’elle s’apprête à le commencer.
D’emblée, Cœur de pirate tient toutefois à rappeler qu’elle n’est pas une professionnelle de la santé et que son témoignage reflète uniquement son expérience personnelle. Elle espère néanmoins que le fait de partager son parcours pourra aider d’autres personnes vivant des situations similaires à se sentir moins seules.
