Coeur de pirate se confie sur sa rencontre avec son mari: «Je l’ai su tout suite»

Coeur de pirate s'est confiée pour une rare fois sur sa vie amoureuse cette semaine.
De passage au balado On s'connait pas tant que ça, l'autrice-compositrice-interprète a dévoilé qu'elle avait eu un vrai coup de foudre pour Marc. Ils ont craqué l'un pour l'autre et ont rapidement réalisé qu'ils avaient une immense connexion.
Coeur de pirate explique qu'elle a eu la chance de trouver en son époux celui qui allait devenir son âme soeur et son meilleur ami.
Voici les touchantes confidences de la star québécoise sur ses débuts avec son mari:
«On a vraiment comme un aspect très meilleurs amis, mais aussi âmes soeurs conjugales. C’est vraiment, c’est les deux. Et ça, je l’ai su tout de suite. J’ai vraiment eu un coup de foudre. Quand tout ça, ça t’arrive… J’ai eu beaucoup de chance.»
C'est tellement mignon!
Coeur de pirate et Marc fêteront bientôt leurs 6 ans d'amour. Ils sont ensemble depuis 2019.
Après avoir accueilli leur fils Arlo en janvier 2022, les tourtereaux se sont mariés en 2024. Nous leurs souhaitons des dizaines d'années de bonheur!
Coeur de pirate nous fait rêver avec ses magnifiques photos de mariage!
La chanteuse a épousé son beau Marc l'an dernier. C'est la talentueuse photographe Gaëlle Leroyer qui était derrière la caméra. De la cérémonie à la découpe du gâteau, elle a su capturer l'essence de ce mariage intime aux couleurs de Coeur de pirate et son amoureux.
