Coeur de pirate se confie sur sa rencontre avec son mari: «Je l’ai su tout suite»

Coeur de pirate s'est confiée pour une rare fois sur sa vie amoureuse cette semaine.

De passage au balado On s'connait pas tant que ça, l'autrice-compositrice-interprète a dévoilé qu'elle avait eu un vrai coup de foudre pour Marc. Ils ont craqué l'un pour l'autre et ont rapidement réalisé qu'ils avaient une immense connexion.

Coeur de pirate explique qu'elle a eu la chance de trouver en son époux celui qui allait devenir son âme soeur et son meilleur ami.

Voici les touchantes confidences de la star québécoise sur ses débuts avec son mari: