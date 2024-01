Coeur de Pirate chante les Cowboys Fringants et c'est magnifique

Coeur de Pirate a révélé une formidable surprise à ses fans, cet automne!

L'autrice-compositrice-interprète célèbre le quinzième anniversaire de son album éponyme avec une nouvelle version de son succès C'était salement romantique.

Autour d’arrangements renouvelés, cette reprise inédite composée, écrite et co-réalisée par la chanteuse révèle une touchante nouvelle interprétation remplie d'émotions. On peut également y entendre le multi-instrumentiste Renaud Bastien, la violoniste Marjorie Bourque et le violoncelliste Vincent Bergeron.

