Cœur de Pirate livre de rares confidences sur sa vie amoureuse

Cœur de pirate a jasé d’amour et s’est confiée pour une rare fois sur sa relation avec Mark Flynn qu’elle a rencontré tout juste avant la pandémie.

C’est dans un tête-à-tête avec Marie-Lyne Joncas à son émission Le fabuleux printemps mercredi que la chanteuse a abordé le sujet. Questionnée par l’animatrice à savoir comment avaient été les débuts avec cet homme qui a changé sa relation avec elle-même et avec l’amour, Béatrice Martin a répondu de façon très positive.

C’est rare qu’on entende Cœur de Pirate sur sa relation, on est donc heureux de savoir qu’elle s’y sent bien et elle-même!