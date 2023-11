Coeur de Pirate célèbre les 15 ans de son album éponyme avec une version inédite de ce succès

Coeur de Pirate révèle une formidable surprise à ses fans, aujourd'hui!

L'autrice-compositrice-interprète célèbre le quinzième anniversaire de son album éponyme avec une nouvelle version de son succès C'était salement romantique. Autour d’arrangements renouvelés, cette reprise inédite composée, écrite et co-réalisée par la chanteuse révèle une touchante nouvelle interprétation remplie d'émotions. On peut également y entendre le multi-instrumentiste Renaud Bastien, la violoniste Marjorie Bourque et le violoncelliste Vincent Bergeron. Pascal Shefteshy en signe le mixage et le matriçage.

Sur Instagram, Coeur de Pirate a écrit : « Mon album éponyme est sorti il y a 15 ans. C’est un album qui a changé la trajectoire de ma vie. Sur cet album, une chanson méritait de vivre un nouveau chapitre : C'était salement romantique que nous avons un peu changé ✍🏻 Je vous offre donc cette reprise et je vous remercie de me donner la chance de faire ce que je fais aujourd’hui. »