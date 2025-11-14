Coco Rocha nous dit TOUT sur le retour de Project Runway Canada

Début du contenu principal.
Vous vous souvenez de la série consacrée à la mode Project Runway Canada? Vendredi marquera le grand retour sur Crave de cette émission dans laquelle des créateurs de mode s’affrontent.
La mannequin Coco Rocha, qui anime et qui est également membre du jury, croit d’ailleurs qu’il s’agit du moment idéal pour le retour de ce concept après une quinzaine d’années:
«Le Canada est vraiment en pleine recherche, essayant de comprendre qui il est, sans peut-être les responsabilités d'autres endroits et d'autres pays. Cela semblait donc être le moment idéal pour mettre en valeur des talents de classe mondiale ici même», raconte Coco Rocha en entrevue avec Noovo Moi.
Cette dernière a d’ailleurs vécu un moment surréaliste lorsqu’on lui a proposé de devenir l’animatrice. «Pour moi, Project Runway Canada est tout simplement une émission iconique. Mais elle a disparu et est restée absente pendant de nombreuses années [...] Je n'aurais jamais pensé que l'émission reviendrait», poursuit-elle.
Si Coco Rocha aborde souvent l’importance de la diversité dans le milieu de la mode, Project Runway Canada ne fera pas exception. Une attention particulière a notamment été portée lors de la sélection des mannequins qui seront vus durant l’émission.
«La première chose était le casting, s'assurer que nous représentions tous les types de morphologies, d'âges, de couleurs et de peaux, soutient Mme Rocha. Il était important que lorsque vous regardiez l’émission, vous puissiez vous voir porter ces vêtements.»
Quel est le prochain corps qui va arriver? J'adore ça, j'ai trouvé ça très stimulant.
Les mannequins seront d’ailleurs différents à chaque épisode de la saison. «Je me suis assurée qu'il y ait de la diversité, ce qui était très beau à regarder pour moi. Quel est le prochain corps qui va arriver? J'adore ça, j'ai trouvé ça très stimulant», explique-t-elle.
La même réflexion a été appliquée aux créateurs de mode qui participent à l’émission, qui ont tous des formations variées. Il n’était par exemple pas nécessaire que les participants soient issus d’une école de mode. Certains ont donc fait des études, mais d’autres ont fait leurs classes grâce à des plateformes comme YouTube ou grâce à leurs parents.
Les participants viennent aussi de différentes villes canadiennes. «Nous ne nous sommes donc pas limités aux grandes villes, mais nous avons réuni des personnes issues de tous les horizons», mentionne Mme Rocha.
Peut-on s’attendre à percevoir des changements dans l'industrie de la mode depuis la dernière saison diffusée? Coco Rocha, qui a débuté le mannequinat en 2004, considère que l’industrie était peu diversifié et peu inclusive à ses débuts.
Je pense que nous vivons aujourd'hui dans un monde nouveau et agréable.
«Seules quelques personnes prenaient la plupart des décisions pour une industrie qui brassait des milliards de dollars. C'était un peu comme le Far West, et les mannequins mineurs n'étaient pas protégés. Je pense que nous vivons aujourd'hui dans un monde nouveau et agréable», remarque-t-elle.
Est-ce que les choses pourraient être mieux? Bien sûr, selon Mme Rocha. Cette dernière croit toutefois qu’il est possible de mettre en lumière les aspects positifs et négatifs dans une émission comme Project Runway Canada, et de discuter des sujets qui sont nécessaires.
L’animatrice essaie également d’éduquer le public sur le monde de la mode «au lieu d’en faire un mirage».
Elle souhaite également que les auditeurs voient que les talents locaux n’ont rien à envier à ceux des autres pays. «Je suis impatiente que tout le monde voit le premier épisode, ils vont être stupéfaits [...] J'espère que les participants recevront des messages privés et que les gens parleront sur Instagram de la qualité de ces créateurs», ajoute-t-elle avec le sourire.
La première de Project Runway Canada a lieu le vendredi 14 novembre sur Crave. Outre Coco Rocha, les membres du jury seront composés de l’icône des médias de mode Jeanne Beker et du créateur Spencer Badu. La créatrice de mode Aurora James est la mentor des participants de la compétition.
