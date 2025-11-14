Coco Rocha nous dit TOUT sur le retour de Project Runway Canada

Vous vous souvenez de la série consacrée à la mode Project Runway Canada? Vendredi marquera le grand retour sur Crave de cette émission dans laquelle des créateurs de mode s’affrontent.

La mannequin Coco Rocha, qui anime et qui est également membre du jury, croit d’ailleurs qu’il s’agit du moment idéal pour le retour de ce concept après une quinzaine d’années:

«Le Canada est vraiment en pleine recherche, essayant de comprendre qui il est, sans peut-être les responsabilités d'autres endroits et d'autres pays. Cela semblait donc être le moment idéal pour mettre en valeur des talents de classe mondiale ici même», raconte Coco Rocha en entrevue avec Noovo Moi.