Coco de Big Brother Célébrités surprend ses fans: «Je peux enfin l’annoncer»

La nouvelle saison de Traitors Canada est sur le point de commencer sur CTV, et on vient d’apprendre qu’une humoriste bien connue au Québec qui a déjà participé à Big Brother Célébrités fera partie de cette troisième saison.

Il s’agit plus précisément de Coco Belliveau!

«Je peux enfin l’annoncer, je joue à Traitors Canada. Aimez-vous ma photo?», a-t-elle lancé en story sur son compte Instagram en reproduisant sa photo pour l’émission avec un long couteau.