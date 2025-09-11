Coco de Big Brother Célébrités surprend ses fans: «Je peux enfin l’annoncer»

Début du contenu principal.
La nouvelle saison de Traitors Canada est sur le point de commencer sur CTV, et on vient d’apprendre qu’une humoriste bien connue au Québec qui a déjà participé à Big Brother Célébrités fera partie de cette troisième saison.
Il s’agit plus précisément de Coco Belliveau!
«Je peux enfin l’annoncer, je joue à Traitors Canada. Aimez-vous ma photo?», a-t-elle lancé en story sur son compte Instagram en reproduisant sa photo pour l’émission avec un long couteau.
Voyez l’annonce de sa participation à Traitors Canada juste ici:
Dans la même story, elle a expliqué qu’elle a beaucoup ri lorsque l’équipe de l’émission lui a passé ce couteau pour prendre sa photo officielle. Elle avait de la misère à garder son sérieux!
Vous pourrez voir Coco Belliveau dès le début de la nouvelle saison de Traitors Canada en octobre. L’humoriste vous invite à regarder la version anglophone de l’émission, mais aussi la version francophone qui est animée par la même animatrice: Karine Vanasse.
Voici la présentation de tous les participants de la nouvelle saison de Traitors Canada par Karine Vanasse:
En story sur Instagram, Coco a aussi indiqué qu’elle ne pouvait pas suivre les autres participants sur les réseaux sociaux avant l’annonce officielle.
Maintenant, elle est bien contente de pouvoir s’abonner à leurs comptes sans restrictions: les participants de la nouvelle saison de Traitors Canada sont devenus ses amis au fil des tournages.
La grande première de la troisième saison de Traitors Canada aura lieu le 21 octobre prochain sur CTV.
