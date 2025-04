Coco Belliveau: Un nouveau projet télé passionnant après Big Brother Célébrités!

À travers 10 épisodes de 30 minutes, Coco et Naadei rencontrent des femmes neurodivergentes, mais aussi des spécialistes, afin de mieux comprendre leurs défis quotidiens. L’accent est mis sur le sous-diagnostic des femmes et sur l’impact de cette situation dans leur vie et leur entourage.

Loin de l’image classique que l’on a de la neurodivergence, Divergentes offre une approche authentique, décomplexée et instructive, portée par Coco et Naadei, deux animatrices pleines de bienveillance et d'humour.

Cette série est aussi un moyen de célébrer les singularités et de sensibiliser le public aux réalités que vivent de nombreuses femmes. Avec des invités comme Loounie, Mélanie Maynard et Kim Rusk, Divergentes s’annonce comme une émission à la fois divertissante et profondément touchante, permettant à chaque spectatrice de se retrouver dans les expériences partagées.