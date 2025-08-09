Claudia Dimopoulos, gagnante d'OD Martinique, annonce qu'elle est enceinte

Début du contenu principal.
Une pluie de bonheur innonde la vie de Claudia Dimopoulos et Philippe Trudeau!
Le couple, qu’on a appris à connaître (et à aimer!) depuis Occupation Double Martinique, vient de partager une grande nouvelle: un deuxième bébé est en route!
C’est sur Instagram que la nouvelle a été révélée, dans une touchante vidéo où l’on voit Philippe embrasser tendrement le ventre arrondi de Claudia.
Un moment doux et rempli d’émotion, accompagné du message simple, mais plein de sens: « All because of love »! Clairement, l’amour est au cœur de cette belle aventure familiale!
Déjà parents du petit Tom, Claudia et Philippe s’apprêtent à accueillir un nouveau membre dans leur tribu. Fiancés depuis 2024, les deux amoureux poursuivent leur chemin, partageant leur quotidien entre voyage, gym, sorties à deux et travail!
Les commentaires de félicitations pleuvent déjà sous leur publication, et avec raison: les amoureux sont adorables ensemble, sous le soleil!
On leur souhaite une grossesse en douceur, de beaux moments de complicité à trois (et bientôt quatre!), et tout le bonheur du monde pour cette famille en pleine croissance!
Vous aimerez aussi: