Claudia Dimopoulos, gagnante d'OD Martinique, annonce qu'elle est enceinte

Une pluie de bonheur innonde la vie de Claudia Dimopoulos et Philippe Trudeau!

Le couple, qu’on a appris à connaître (et à aimer!) depuis Occupation Double Martinique, vient de partager une grande nouvelle: un deuxième bébé est en route!

C’est sur Instagram que la nouvelle a été révélée, dans une touchante vidéo où l’on voit Philippe embrasser tendrement le ventre arrondi de Claudia

© IG Claudia OD

Un moment doux et rempli d’émotion, accompagné du message simple, mais plein de sens: « All because of love »! Clairement, l’amour est au cœur de cette belle aventure familiale!

Déjà parents du petit Tom, Claudia et Philippe s’apprêtent à accueillir un nouveau membre dans leur tribu. Fiancés depuis 2024, les deux amoureux poursuivent leur chemin, partageant leur quotidien entre voyage, gym, sorties à deux et travail!

Les commentaires de félicitations pleuvent déjà sous leur publication, et avec raison: les amoureux sont adorables ensemble, sous le soleil!

On leur souhaite une grossesse en douceur, de beaux moments de complicité à trois (et bientôt quatre!), et tout le bonheur du monde pour cette famille en pleine croissance!

