Claudia Dimopoulos, gagnante d'OD Martinique, annonce qu'elle est enceinte

Une pluie de bonheur innonde la vie de Claudia Dimopoulos et Philippe Trudeau!

Le couple, qu’on a appris à connaître (et à aimer!) depuis Occupation Double Martinique, vient de partager une grande nouvelle: un deuxième bébé est en route!

C’est sur Instagram que la nouvelle a été révélée, dans une touchante vidéo où l’on voit Philippe embrasser tendrement le ventre arrondi de Claudia.