Antoine Bertrand «roast» Gino Chouinard avec un hilarant poème

On adore le contraste entre le trac d'Antoine Bertrand à l'idée de livrer un poème en ondes et son audace au niveau de l'écriture!

Mis à part ce moment comique, le comédien s'est ouvert sur ses films en chantier.

Il tourne présentement en France et au Québec. On pourra entre autres le voir dans la suite de Menteur, qui s'intitule Menteuse, ainsi que dans une nouvelle mouture de Bach et Bottine.