C'est officiel, Christian Bégin revient à l'animation de ce talk-show

Dans une semaine jour pour jour, Christian Bégin - Public et nos choristes vous attendent pour le tout premier épisode de notre neuvième saison, le 2 mai prochain! On a très hâte de vous revoir et de vous présenter tous nos invités. 🫶 🕘 Vendredi 21h 📺 En ondes, en ligne et sur l'appli de Télé-Québec