Chris Robins et Rym Nebbak d’OD Afrique du Sud annoncent leurs fiançailles

Sous la publication, Chris s’est ouvert sur la force de leur lien et le chemin qu’ils ont parcouru ensemble:

«ELLE A DIT OUI 💍

Tout a commencé en Afrique du Sud,

en septembre 2019.

Un vignoble, un premier rendez-vous,

et un sentiment que je n’arrivais pas à expliquer.

Je ne savais pas ce que l’avenir me réservait,

mais je savais qu’elle en ferait partie.

Cinq ans plus tard…

après chaque épreuve, chaque tempête, chaque silence entre nous,

nous n’avons jamais abandonné.

Nous avons toujours su nous retrouver.

Et à travers tout ça, mon amour pour elle n’a fait que grandir —

plus profond, plus fort, plus certain.

Un jour, elle m’a demandé :

« Si je suis la bonne… alors prouve-le-moi. »

Alors je lui ai donné ma parole,

car elle a toujours eu mon cœur.

Ce n’est pas qu’une demande en mariage.

C’est une promesse tenue.

Une histoire encore en train de s’écrire,

et le début de tout ce dont on a toujours rêvé.»

Un message touchant qui rappelle que l’amour véritable peut traverser les épreuves les plus difficiles. D’ailleurs, Chris et Rym avaient pris une pause dans leur relation, annonçant leur séparation en 2022. Mais en 2023, les deux amoureux avaient surpris et réjoui leurs abonnés en confirmant qu’ils s’étaient retrouvés, plus forts que jamais.