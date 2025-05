Catherine Bastien d'OD Martinique annonce qu'elle est fiancée!

Découverte à Occupation Double Martinique et désormais suivie avec affection pour son contenu inspirant et son quotidien de maman, Catherine partageait depuis un moment déjà son désir d’agrandir la famille. C’est avec beaucoup de tendresse qu’elle a dévoilé sa grossesse sur Instagram, à travers une série de superbes photos en compagnie de William et de leur adorable petite fille Layla.

«Surprise… un p’tit secret qu’on cachait depuis un moment. On s’aime tellement fort que notre famille s’agrandit à nouveau!» a-t-elle écrit, les yeux pleins d’amour pour ce futur bébé attendu à l’automne.

Depuis leur rencontre en 2022, Catherine et William vivent une belle histoire d’amour. Leur fille Layla est née le 4 mars 2024 et à peine quelques mois plus tard, un deuxième petit bonheur est déjà en route!

On souhaite à Catherine, William, Layla et le bébé à venir une montagne de bonheur, de douceur et d’amour dans cette nouvelle aventure familiale!