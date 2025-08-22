Charlotte Le Bon s’ouvre sur son rapport à la nudité

Début du contenu principal.
Charlotte Le Bon a jasé de son rapport à la nudité, confiant être une personne très prude, malgré que son métier de comédienne et de mannequin l’amène à confronter cet aspect plus souvent qu’à son tour.
Dans un extrait du podcast Tout le monde s’haït animé par Marylène Gendron et Samuel Cyr, la comédienne québécoise a abordé le sujet en racontant une histoire bien précise et très anxiogène vécue en audition.
La star de la dernière saison de White Lotus qui participait au casting d’une publicité de sous-vêtements a expliqué être arrivée dans une pièce remplie d’autres mannequins de partout dans le monde.
En groupes d’environ 10, ces dernières étaient invitées à se dévêtir, les unes devant les autres, afin d’enfiler la lingerie en question. Déjà, pour elle, c’était un moment inconfortable, on s’en doute.
Mais en plus, durant cette mise à nue intrusive, des femmes de la production les regardaient, calepin en main, et prenaient des notes sur leurs défauts physiques. Imaginez… Quelle horreur!
On adore l’énergie et le naturel de Charlotte Le Bon, elle qui sait toujours nous interpeller, sans filtres, avec des sujets de son quotidien de star si accessible.
