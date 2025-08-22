Charlotte Le Bon s’ouvre sur son rapport à la nudité

Charlotte Le Bon a jasé de son rapport à la nudité, confiant être une personne très prude, malgré que son métier de comédienne et de mannequin l’amène à confronter cet aspect plus souvent qu’à son tour.

Dans un extrait du podcast Tout le monde s’haït animé par Marylène Gendron et Samuel Cyr, la comédienne québécoise a abordé le sujet en racontant une histoire bien précise et très anxiogène vécue en audition.

La star de la dernière saison de White Lotus qui participait au casting d’une publicité de sous-vêtements a expliqué être arrivée dans une pièce remplie d’autres mannequins de partout dans le monde.