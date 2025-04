Charlotte Le Bon en Thaïlande: Son chum connu est venu la rejoindre sur le tournage de The White Lotus!

Son amoureux, qui est lui aussi un visage bien connu du public québécois : Iannicko N’Doua-Légaré!

Comédien talentueux et apprécié, Iannicko s’est illustré dans plusieurs séries marquantes au Québec, comme Fugueuse, Les Simone, Les bracelets rouges et À propos d’Antoine. Ensemble, ils forment un couple discret… mais visiblement complice!

C’est d’ailleurs grâce à une photo partagée sur Instagram par Jon Gries (nul autre que Greg dans la série), l’un des autres acteurs de The White Lotus, qu’on a eu un petit aperçu de leur vie de couple en voyage. On y voit Charlotte et Iannicko, attablés dans un resto, sourires aux lèvres et l’air heureux comme tout. Un moment simple, mais qui fait plaisir à voir! Le couple est d'ailleurs accompagné à table de Patrick Schwarzenegger, Christian Friedel ainsi que Sam Nivola et son amoureuse Iris Apatow!