Charlotte Cardin dévoile des clichés intimes de ses vacances les plus inspirantes

Charlotte Cardin n’a pas fini de surprendre ses abonnés!
Sur Instagram, la chanteuse montréalaise a partagé une série de photos en toute simplicité qu’elle décrit comme ses « Most inspiring vacation ».
Loin des grandes scènes et des projecteurs, l’artiste s’est laissée capturer dans des moments de calme et de créativité, dévoilant un côté beaucoup plus intime et personnel de son quotidien!
Sur ces clichés, Charlotte apparaît entièrement nue, assise sur le bord d’un lit, plongée dans son ordinateur portable. La scène est baignée d’une douce lumière dorée qui se reflète sur les murs en pierre, créant une atmosphère à la fois brute et poétique.
Dans un autre registre, on la découvre en bikini, casque audio sur les oreilles et crayon à la main, concentrée et inspirée par les paysages méditerranéens. Carnets, pinceaux, aquarelles et guitare font partie du décor. On retrouve même une peinture d’un arbre réalisée sur place, preuve que Charlotte s’inspire de son environnement pour exprimer son art autrement que par la musique!
Son amoureux, le comédien et musicien Aliocha Schneider, l’accompagne dans ce séjour en Grèce. Lui aussi profite de l’inspiration du moment, comme en témoigne une photo où il est assis sur un canapé, guitare à la main, concentré sur ses accords.
En plus de ces vacances inspirantes, Aliocha a partagé il y a quelques jours une nouvelle qui a ravi ses fans:
« Trop belle nouvelle pendant mes vacances, Ensemble est certifié single Diamant 💎 Merci !!! Des bisous de Grèce »
