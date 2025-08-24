Charlotte Cardin dévoile des clichés intimes de ses vacances les plus inspirantes

Charlotte Cardin n’a pas fini de surprendre ses abonnés!

Sur Instagram, la chanteuse montréalaise a partagé une série de photos en toute simplicité qu’elle décrit comme ses « Most inspiring vacation ».

Loin des grandes scènes et des projecteurs, l’artiste s’est laissée capturer dans des moments de calme et de créativité, dévoilant un côté beaucoup plus intime et personnel de son quotidien!