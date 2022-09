Charlotte Cardin époustouflante en jean taille basse dans les rues de Londres

Charlotte Cardin est en Angleterre!

Malgré que sa visite au Royaume-Uni coïncide avec les funérailles de la Reine Élisabeth II, elle s'y trouve plutôt pour travailler sur de la nouvelle musique. En story Instagram, la star québécoise a publié une photo d'un producteur, Mr Hudson, un populaire réalisateur musical.

En plus de plancher sur du nouveau matériel, Charlotte Cardin en profite pour se balader dans les rues de Londres... avec des tenues plus fashion les unes que les autres! Une photo publiée par l'interprète de Meaningless nous permet de voir son plus récent look flamboyant : une veste rouge et noire structurée avec un jean ample à taille basse et une paire d'escarpins. Voici le cliché en question :