Funérailles de la reine Elisabeth II: voyez les photos des invités

La reine Élisabeth II, comme vous le savez, est décédée le 8 septembre 2022.

En plus du trône, la souveraine laisse derrière elle le patrimoine de la famille Windsor, la plus riche du Royaume-Uni. Cela inclut une impressionnante collection decouronnes, de diadèmes et de bijoux.

Mais qui héritera des joyaux de la reine Élisabeth II? Sans toutefois avoir la réponse exacte, le magazine Page Six explique que la famille royale devrait respecter la tradition qui dure depuis pluiseurs générations.

