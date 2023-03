Charles Lafortune révèle être passé sur la table d'opération

Voici ce qu'a confié Charles Lafortune au sujet de cette opération majeure :

« Ça faisait trois ou quatre ans que je boitais et que j’avais vraiment mal. Je n’avais plus de cartilage dans la hanche droite, c’était os sur os. Mon père a eu la même chose lui auss. C’est merveilleux, maintenant! Je n’étais plus capable de mettre mon bas droit. Aujourd’hui, je n’ai plus mal du tout. Je fais de la physio et tout va bien. »

On est heureux de savoir qu'il va mieux et surtout, que l'intervention s'est bien déroulée.