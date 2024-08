Geneviève Tardif rencontre Snoop Dogg aux JO: «ça fait plaisir, babe»

Ce n'est pas facile de pouvoir discuter avec Snoop Dogg, il a un très gros entourage. Finalement, elle atteint son but en lui disant: «Pouvez-vous dire Bonne nuit, Paris?»

Ce à quoi le rappeur a répondu: «Bonne nuit Paris!»

Geneviève était aux anges. Elle a ajouté: « Bonne nuit Paris. Thank you so much!»

Et Snoop Dogg a terminé avec un petit: «Ça fait plaisir, Babe»

