Geneviève Tardif livre de touchantes révélations sur sa vie amoureuse

Évidemment c'est rare qu'un couple vive les Olympiques d'une façon complètement différente. Dans ce même extrait, Geneviève souligne que Charles est un appui inestimable pour elle.

«Pis moi du même côté je suis comme: "Charles, t'es le gars le plus médaillé, t'es l'athlète le plus médaillé au pays. Tu as fait tellement de grandes choses." Pis lui, il est tellement humble par rapport à ce qu'il fait. Donc tsé les deux on s'aide là-dedans. Pis c'est sur quand je pose des questions que je me dis: "Comment ça va se passe les jeux." Ben j'ai quelqu'un qui peut me dire qu'est ce qui se passe puis comment on vit ça.»

Cliquez sur l'image pour voir l'extrait complet.