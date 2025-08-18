Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

En Vedette

Charles-Antoine Sinotte immortalise un moment mémorable pour sa chérie, «la plus forte»

PAR :

Charles-Antoine Sinotte a tenu à souligner et immortaliser un moment marquant, une étape magnifique pour son amoureuse Sophie: la fin de ses traitements d’immunothérapie.

C’est dans une publication déposée sur Instagram que le chroniqueur sportif de Salut bonjour a effectivement donné des nouvelles de sa douce qui a eu un diagnostic de cancer en décembre 2023.

Sous une photo la montrant, fière et magnifique au CHUM, il a écrit: «Après des dizaines de rendez-vous de tests; 6 traitements de chimio; 1 opération; 15 traitements de radio; aujourd’hui c’est le 14e et DERNIER traitement d’immunothérapie.

La plus forte et la plus résiliente, Sophie. Trop fier d’elle.»

Il a ensuite pris le temps de remercier le personnel hospitalier qu’il a qualifié d’exceptionnel à chacune des étapes.

© Charles-Antoine Sinotte/Instagram

Je rappelle que c’est à la fin de 2023 que le diagnostic de cancer du sein est tombé, jour où Charles-Antoine Sinotte a choisi de demander la main à sa Sophie, afin d’ajouter de la lumière dans cette journée sombre.

Vous aimerez aussi:

En Vedette
PAR :