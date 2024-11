Charles-Antoine Sinotte de Salut Bonjour annonce que sa fiancée combat un cancer

Utilisez la flèche blanche située au centre à droite de l'image pour voir la photo des tourtereaux.

«La 2e photo a été prise le 21 décembre dernier, quelques minutes après que Sophie reçoive un diagnostic de cancer du sein. La 💍 avait été achetée plusieurs semaines avant même de savoir qu’on aurait ce genre de mauvaise nouvelle.

Disons que la dernière année nous a permis de mieux comprendre l’expression «Pour le meilleur et pour le pire ».



11 mois plus tard, Sophie complète ses traitements cette semaine, elle va bien, et nous nous aimons encore plus 🤍



C’était donc inévitable pour moi de participer, pour une 3e année, à la campagne #Noeudvembre de @procureqc pour laquelle je suis fièrement ambassadeur.



Si le cancer du sein s’est invité dans notre vie, sachez que le cancer de la prostate est diagnostiqué chez 18 hommes chaque jour au Québec. Ce sont donc 6500 familles québécoises qui seront confrontées à ce défi d’une vie dans la prochaine année. Cette année, osons porter le noeud papillon et osons parler du cancer de la prostate! C’est tous ensemble que nous pouvons agir pour briser les tabous et venir en aide aux milliers de Québécois affectés par la maladie.

Joignez-vous à moi et affichez votre soutien en achetant votre nœud papillon et mouchoir de poche PROCURE édition 2024 ou votre Collection Noeudvembre (qui comprend en plus 7 paires de chaussettes exclusives) sur boutique.procure.ca.

Tous les fonds amassés durant la campagne sont investis dans des projets de recherche

innovateurs, ici même au Québec. Votre geste fait donc une vraie différence», écrit Charles-Antoine Sinotte avec les photos.

Nous envoyons notre énergie à son amoureuse pour la suite des traitements et le chemin vers la guérison.

En terminant, on vous invite à visiter le site jelefaispour.procure.ca pour participer et faire un don.