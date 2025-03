Charles-Antoine Sinotte et sa douce profitent des rayons printaniers

Alerte aux photos mignonnes!

Le chroniqueur de Salut Bonjour Charles-Antoine Sinotte nous présente le nouveau venu dans la famille... un adorable chiot!

Le toutou est roux et frisé. On est totalement sous le charme de cette petite bête aux grands yeux sombres. Tout porte à croire qu'il s'agit du plus CUTE des caniches!

En savoir plus

Vous aimerez aussi: