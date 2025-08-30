La chanteuse Coral Egan est mariée

Et pour rendre ce moment encore plus spécial, c’est un écrivain bien connu qui a uni les deux tourtereaux: Stanley Péan!

Rappelons que le couple s’est rencontré en 2017, sur le plateau de l’émission En direct de l’univers, où Martin travaillait comme technicien du son. Leur premier rendez-vous a eu lieu en 2018, et pour Coral, les choses étaient claires dès le départ: « Je le savais déjà qu’il était l’homme pour moi! », confie-t-elle au Échos Vedettes.

Depuis, leur complicité ne cesse de grandir, jusqu’à ce mariage célébré entourés de leurs proches dans une ambiance intime!