La chanteuse Coral Egan est mariée

Pam, pam, pam, pammmm!
C’est une magnifique nouvelle que la chanteuse Coral Egan a partagée récemment avec ses abonnés: elle a dit « oui, je le veux » à son amoureux, Martin Boulanger, le 3 août dernier, lors d’une cérémonie intime au Vieux Moulin, à Rigaud.
C'est devant amis, famille et proches que les amoureux ont uni leur destinée lors de cette journée spéciale.
Et pour rendre ce moment encore plus spécial, c’est un écrivain bien connu qui a uni les deux tourtereaux: Stanley Péan!
Rappelons que le couple s’est rencontré en 2017, sur le plateau de l’émission En direct de l’univers, où Martin travaillait comme technicien du son. Leur premier rendez-vous a eu lieu en 2018, et pour Coral, les choses étaient claires dès le départ: « Je le savais déjà qu’il était l’homme pour moi! », confie-t-elle au Échos Vedettes.
Depuis, leur complicité ne cesse de grandir, jusqu’à ce mariage célébré entourés de leurs proches dans une ambiance intime!
Ce grand bonheur semble donner des ailes à Coral Egan, qui est déjà plongée dans la création de son prochain album. La chanteuse, dont la voix unique séduit depuis plusieurs années, s’apprête à offrir de nouvelles chansons à son public!
On souhaite tout le bonheur du monde aux nouveaux mariés!
