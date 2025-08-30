Sugar Sammy partage une rare photo avec son amoureuse en tournage à cette émission

Sugar Sammy a surpris ses abonnés en dévoilant une rare photo en compagnie de sa conjointe, et ce, directement depuis le plateau de l’émission La France a un incroyable talent!

L’humoriste, qui fait partie des juges de l’émission depuis 2018, a publié le cliché sur Instagram avec la légende pleine d’humour: « Journée: "Amenez votre femme au travail" »

On y voit le couple tout sourire, visiblement complice, lors du tournage de la nouvelle saison!