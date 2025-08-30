Sugar Sammy partage une rare photo avec son amoureuse en tournage à cette émission

Début du contenu principal.
Sugar Sammy a surpris ses abonnés en dévoilant une rare photo en compagnie de sa conjointe, et ce, directement depuis le plateau de l’émission La France a un incroyable talent!
L’humoriste, qui fait partie des juges de l’émission depuis 2018, a publié le cliché sur Instagram avec la légende pleine d’humour: « Journée: "Amenez votre femme au travail" »
On y voit le couple tout sourire, visiblement complice, lors du tournage de la nouvelle saison!
Sugar Sammy est en couple depuis dix ans avec la mannequin Nastassia Markiewicz. Les amoureux travaillent même ensemble lorsque l'humoriste a des spectacles d'humour de prévus!
Sugar Sammy est généralement discret sur sa vie amoureuse, ce qui rend cette publication d’autant plus spéciale pour ses fans et abonnés. L'adorable cliché a rapidement récolté plusieurs milliers de mentions « J’aime »!
La saison 20 de La France a un incroyable talent sera diffusée cet automne sur la chaîne M6. L’émission, qui met en lumière des talents venus de partout, s’annonce encore une fois riche en émotions, surprises et performances spectaculaires.
Aux côtés de Sugar Sammy, les téléspectateurs retrouveront ses collègues jurés ainsi que l’ambiance festive qui fait la renommée de ce concours!
Mariana Mazza est revenue sur le moment où elle a fait un doigt d'honneur à Sugar Sammy en direct à la télévision, cette semaine en entrevue.
Cet événement a eu lieu au Gala les Olivier 2015. À l'époque, la réponse de l'humoriste avait fait beaucoup plus parler que la blague de Sugar Sammy. Pourtant, il s'agissait d'un gag à caractère sexuel visant Mariana Mazza.
7 ans plus tard, cette dernière est encore en colère. Au micro de Jean-Sébastien Girard à la radio, la vedette du film Lignes de fuites a expliqué pourquoi elle assumait encore ce doigt d'honneur aujourd'hui.
