Dan Daraîche est papa à nouveau, voyez les photos!

Début du contenu principal.
L’été aura été bien rempli pour Dan Daraîche!
En plus d’avoir sillonné le Québec avec une grande tournée, le chanteur se prépare à lancer son tout premier album le 12 septembre, dans le cadre du Festival Western de St-Tite. Mais la plus grande nouvelle pour lui reste sans doute l’arrivée de son deuxième fils, Robbi, né le 27 juin dernier!
Après avoir longtemps accompagné son père, Paul Daraîche, à la batterie, et après un passage remarqué à La Voix, Dan se lance enfin en solo. Avec ce premier disque, il a choisi de proposer du new country… mais en français!
« Il fallait bien que quelqu’un le fasse, et ça va être moi. C’était très important pour moi. Le français mérite sa place. Il ne faut pas être gêné d’être francophone et d’avoir envie de faire du new country. Le français est une des plus belles langues et il faut la défendre! », confie-t-il au Échos Vedettes.
Ses influences sont multiples: du métal à la pop, sans oublier bien sûr l’univers country qui baigne sa famille depuis des lustres!
Le 27 juin, Dan et sa conjointe Joanie ont accueilli leur deuxième petit garçon, Robbi!
« Les nuits sont un peu plus courtes. Avec deux enfants, c'est quelque chose, mais ça se passe bien. J'aide beaucoup ma conjointe avec les enfants. Et quand je ne suis pas là, quand je m'en vais en spectacle, je demande de l'aide à ma mère pour qu'elle ne soit pas toute seule. », raconte-t-il.
Son premier fils, Billy, qui fêtera ses trois ans en octobre, baigne dans la musique depuis qu'il est tout petit et ça paraît!
« Cet été, j'ai amené mon fils dans plusieurs spectacles, et il veut tout le temps embarquer sur la scène. Il m’imite dans ma gestuelle, c’est assez drôle. Il est vraiment craquant! Il a déjà des ukulélés à la maison, ça l’intéresse beaucoup. Mais il est quand même partagé entre le métier de sa mère et le mien, parce qu’il a aussi souvent un marteau dans les mains. Ma femme travaille dans la construction. »
Entre les couches, les répétitions et la préparation de son premier album, Dan Daraîche vit une période riche et mouvementée. On souhaite tout le bonheur du monde à la petite famille!
Vous aimerez aussi: