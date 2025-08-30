Dan Daraîche est papa à nouveau, voyez les photos!

Après avoir longtemps accompagné son père, Paul Daraîche, à la batterie, et après un passage remarqué à La Voix, Dan se lance enfin en solo. Avec ce premier disque, il a choisi de proposer du new country… mais en français!

« Il fallait bien que quelqu’un le fasse, et ça va être moi. C’était très important pour moi. Le français mérite sa place. Il ne faut pas être gêné d’être francophone et d’avoir envie de faire du new country. Le français est une des plus belles langues et il faut la défendre! », confie-t-il au Échos Vedettes.

Ses influences sont multiples: du métal à la pop, sans oublier bien sûr l’univers country qui baigne sa famille depuis des lustres!