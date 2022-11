Chantal Fontaine fait une confidence étonnante

« Ça dépendrait du personnage. Le format ne me dérange pas, c’est le rôle qui m’inspire. Si on me proposait un rôle le fun et qui me tente, je le ferais probablement. Je sais maintenant que je n’ai pas envie de jouer des rôles qui ne sont pas attachés au squelette du scénario et qui ne viennent pas changer l’histoire ou y ajouter quelque chose. Je veux jouer des rôles qui font avancer l’histoire. »

Ohhh! C'est intéressant! D'autant plus qu'il y a présentement plusieurs séries quotidiennes qui roulent au Québec...

Par ailleurs, Chantal Fontaine tient le rôle principal dans la dramatique Ma mère, cet automne. Elle s'est d'ailleurs confiée sur le tournage en entrevue avec Gino Chouinard ce mois-ci, affirmant qu'il s'agit d'un « rôle costaud ».