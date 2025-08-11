Voici votre chance de garantir votre place aux prochaines auditions de Suvivor Québec

Début du contenu principal.
Fans de Survivor Québec, vous mourrez d’envie de participer à la prochaine saison? J’ai une excellente nouvelle pour vous: vous pourriez vous GARANTIR une audition devant le jury.
Dès demain, une chasse aux immunités sera lancée à travers le Québec, vous permettant d’amasser l’avantage ultime pour peut-être vivre l’aventure Survivor au Panama.
Une mystérieuse carte a effectivement été déposée sur la page Instagram de Survivor Québec, mettant en évidence 10 villes du Québec.
Ainsi, chaque jour à partir du 12 août, un ancien jouer de l’émission de téléréalité cachera une immunité dans sa ville.
C’est sur les réseaux sociaux de Survivor Québec que vous pourrez ensuite mettre la main sur un indice vous permettant de trouver ce précieux avantage.
La personne qui trouvera cette immunité accédera directement aux auditions devant le jury pour courir la chance de jouer dans la quatrième saison de l’émission. Et ce, qu’elle ait envoyé une vidéo ou non.
Voici les explications plus détaillées de Patrice Bélanger:
Je rappelle que les auditions pour Survivor Québec viennent tout juste de se terminer, ça pourrait donc être la chance pour certains retardataires d’obtenir une deuxième chance.
Suivez les développements sur les réseaux sociaux de l’émission.
