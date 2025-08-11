Voici votre chance de garantir votre place aux prochaines auditions de Suvivor Québec

Fans de Survivor Québec, vous mourrez d’envie de participer à la prochaine saison? J’ai une excellente nouvelle pour vous: vous pourriez vous GARANTIR une audition devant le jury.

Dès demain, une chasse aux immunités sera lancée à travers le Québec, vous permettant d’amasser l’avantage ultime pour peut-être vivre l’aventure Survivor au Panama.

Une mystérieuse carte a effectivement été déposée sur la page Instagram de Survivor Québec, mettant en évidence 10 villes du Québec.